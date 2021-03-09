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Це успіх! «Перші ластівки. Zалежні» номіновано на премію «Золота Дзиґа 2021»

Перші ластівки. Zалежні номіновано на премію Золота Дзиґа 2021

Молодіжний трилер Нового каналу увійшов у long list національної кінопремії

9 березня Українська Кіноакадемія оголосила довгий список претендентів на П’яту Національну кінопремію «Золота Дзиґа». На участь у конкурсі було подано 84 роботи, з яких у long list увійшли тільки 79. Всі вони були розділені на шість категорій: ігровий повнометражний фільм, короткометражний ігровий фільм, ігровий серіал, документальний фільм, короткометражний анімаційний фільм, повнометражний анімаційний фільм.

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Перші ластівки. Zалежні номіновано на премію Золота Дзиґа 2021

Другий сезон гостросюжетного серіалу «Перші ластівки. Zалежні» (Новий канал) було номінована на премію «Золота Дзиґа» в категорії «Ігровий серіал». Крім нього, за перемогу в цьому сегменті будуть боротися такі проекти: «Виклик», «Відважні», «І будуть люди», «Карпатський рейнджер», «Козаки. Абсолютно брехлива історія»,«Мама», «Сага», «Секс, Інста і ЗНО», «Спіймати Кайдаша».

З повним списком претендентів на П’яту Національну кінопремію «Золота Дзиґа» можна ознайомитися на офіційній сторінці Української Кіноакадемії в Instagram (гортай нижче – прим.ред.). А ми будемо тримати кулачки за «Перші ластівки. Zалежні»!

 

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Публикация от Кінопремія «Золота Дзиґа» (@golden_dzyga)

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