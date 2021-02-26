Джамала – «Вдячна»: слушаем новый сингл!

26 февраля украинская певица презентовала песню «Вдячна», которая войдет в будущий альбом «Мы». Релиз сборника запланирован на март 2021 года.

– Быть благодарной – уже давно лозунг моей жизни, – поделилась Джамала. – В последние годы я часто думаю, что в ежедневной спешке мы забываем о главном – о том, ради чего мы пришли на эту Землю. Люди все меньше благодарны, все меньше дарят любовь и заботу. Основной посыл песни: нужно быть благодарными за каждый прожитый день, ценить каждое мгновение, обнимать родных, говорить, что ты их любишь. Не теряйте времени зря!

«Вдячна» вместе с другими композициями нового альбома записывалась на львовской студии Jenny Records летом 2020 года. Саунд-продюсерами трека выступили Николай Усатый и Дима DredLock, а соавторами песни вместе с Джамалой стали Александра Макаровская и Дарья Федоренко.

Напомним, в сентябре 2020 состоялась премьера совместного видеоклипа Джамалы и Pianoбой на композицию «Эндорфины», которую сейчас посмотрели более 1,2 млн. раз.

Читай также:

Эмма Уотсон поставила актерство на паузу через личную жизнь

Когда все же выйдет фильм «Не время умирать» о Джеймсе Бонде?