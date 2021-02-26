Эмма Уотсон поставила актерство на паузу через личную жизнь

Звезда «Гарри Поттера» планирует сосредоточиться на отношениях с женихом

Британская актриса Эмма Уотсон решила приостановить актерскую карьеру, чтобы построить прочные отношения со своим любимым Лео Робинтоном. Об этом пишет издание The Daily Mail.

«Эмма« ушла в подполье »и хочет обустроить свою жизнь с Лео, поэтому пока они залегли на дно. Возможно, Эмма хочет семью », – пишет издание.

Но как уверяет менеджер актрисы Джейсон Вайнберг, исчезать с экранов Эмма Уотсон не собирается. Оказалось, что Эмма Уотсон просто отказалась от социальных сетей и не афишу личную жизнь. Однако, ставить свою актерскую карьеру на паузу через отношения она не собирается. «Профили Эммы в социальных сетях неактивны, но ее карьера – да», – сообщил менеджер.

Об отношениях Эммы Уотсон и бизнесмена Лео Робинтона стало известно полтора года назад. А в начале февраля актрису заметили с бойфрендом возле аэропорта Лос-Анджелеса. Тогда пара возвращалась с отдыха в Мексике, а на безымянном пальце звезды красовалась кольцо, очень похожа на кольцо. Поэтому СМИ стали говорить о возможных помолвке пары.

Фото: Getty Images

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