Кризис: смотреть официальный трейлер

Кинодистрибьютор Quiver опубликовали официальный трейлер триллера «Кризис».

Кризис – смотреть трейлер онлайн:

Фильм рассказывает о мире наркобизнеса, в котором вращаются все его герои. Бывшая наркоманка и архитектор ищет пропавшего сына. Профессор узнает правду о фармацевтическую компанию, на которую он работает. А агент спецслужб пытается выяснить, кто ответственен за контрабанду фентанила между Канадой и США

Главные роли сыграли Гэри Олдмен, Эванджелин Лилли и Эрми Хаммер. Также в фильме снялись Грег Кинниер, Мишель Родригес, Лили-Роуз Депп и Люк Эванс. Режиссером выступил Николас Джарек.

Премьера фильма «Кризис» запланирована на конец февраля 2021 года.

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