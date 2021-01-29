Кризис: смотреть официальный трейлер

Мир наркобизнеса с Гэри Олдмен, Арми Гаммерлм и Эванджелин Лилли в трейлере фильма «Кризис»
Кинодистрибьютор Quiver опубликовали официальный трейлер триллера «Кризис».
Кризис – смотреть трейлер онлайн:
Фильм рассказывает о мире наркобизнеса, в котором вращаются все его герои. Бывшая наркоманка и архитектор ищет пропавшего сына. Профессор узнает правду о фармацевтическую компанию, на которую он работает. А агент спецслужб пытается выяснить, кто ответственен за контрабанду фентанила между Канадой и США
Главные роли сыграли Гэри Олдмен, Эванджелин Лилли и Эрми Хаммер. Также в фильме снялись Грег Кинниер, Мишель Родригес, Лили-Роуз Депп и Люк Эванс. Режиссером выступил Николас Джарек.
Премьера фильма «Кризис» запланирована на конец февраля 2021 года.
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