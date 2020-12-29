Сергей Стрельников о «Бесславных крепостных», драках и травмах. Эксклюзивное интервью

Представьте себе фильм, где среди главных героев Тарас Шевченко и самурай Айкай. Такой существует, и это «Бесславные крепостные» от режиссера Романа Перфильева. Более того, кино уже вышло в прокат.

По сюжету Тарас Шевченко (Роман Луцкий) и его любовь Мария (Екатерина Слюсар) страдают от жестокого помещика. В то же время самурай Айкай (Сергей Стрельников) попадает в Украину, чтобы найти важный меч. Айкай и Тарас знакомятся и начинают дружить. Самурай учит Кобзаря боевым искусствам. И такой компанией они начинают бороться со злодеями. Как вам такой сюжет в жанре комедийного экшна? Хочется узнать немного больше. Чего ждать от фильма эксклюзивно для Нового канала рассказал исполнитель роли Айкайя актер Сергей Стрельников.

Сергей, вы сыграли роль самурая Акай в фильме «Бесславные крепостные». Почему, по вашему мнению, фильм стоит внимания?

Фильм является абсолютно беспрецедентным с точки зрения режиссуры, операторской работы, а также работы костюмеров, гримеров, актеров и, конечно же, каскадеров. То, что удалось сделать каскадерам, – просто невероятно. Ведь в концепции ленты находится экшн, на фоне которого развиваются остальные события. К экшну мы также постарались добавить много других деталей, чтобы фильм был интересным, увлекательным и динамичным.

Как вам роль самурая Акайо? Как думаете, что было бы, если бы самурай действительно учил Тараса Шевченко боевым искусствам? Какой бы была дружба между ними?

Дружба между ними однозначно была бы крепкой. Обучить боевым искусствам можно любого, не за 2-3 дня, конечно, но за это время можно научить решительности. Именно эту черту мне привили за 1,5 года на карате. В моей жизни было много потасовок, но я никогда не провоцировал их сам… Но если ситуация того требовала – был не против!

Как вы готовились к съемкам фильма?

К съемкам готовился в зале каскадеров с великолепной командой XGST. В юношестве я немного занимался карате, но всего лишь научился поднимать ногу выше пупа. Ребята же заточили мои умения практически до максимума. А дальше я практиковался дома. Я очень люблю бой с тенью и всегда так работаю. Собственно, таким образом, и оттачивал боевые навыки для фильма, чтобы зритель, увидев меня на экране, не ухмылялся от того, что актер пытается изображать самурая. А чтобы видел настоящего самурая – человека, сделанного из металла или камня.

Режиссер Роман Перфильев ставил какие-то специфические задачи? Пришлось ли учиться новому ради роли?

Мне довелось овладеть катаной, но сделал я это без особых усилий, так как с детства любил махать палками. Более того, в фильме «Довбуш» я вовсю снимаюсь с кинжалом и топором. Я люблю это занятие, поэтому никаких трудностей у меня не возникало.

Проблемой было другое – в начале съемочного процесса, играя в параллельном проекте одну из главных ролей у своей родной сестры Евы Стрельниковой в фильме «Компаньонка», я неудачно выскочил из машины и отбил себе ноготь на большем пальце правой руки. И отбил его так, что чуть не лишился пальца, а ноготь и вовсе пришлось снять. Поэтому все экшн-сцены в фильме «Бесславные крепостные» я отработал без него. Я либо бинтовал его пластырем, или же заливал специальным клеем, который мне купила моя супруга Виктория Литвиненко для таких вот случаев. В некоторых кадрах, кстати, если обратить внимание, можно увидеть перетянутый палец.

Чем вас привлекло актерство? Вспомните, когда впервые захотелось быть причастным к этой профессии?

У меня есть фотография за 3 класс, где на школьном утреннике я стою в костюме ковбоя, который мне шили всей семьей. Шляпу под костюм мы так и не нашли, поэтому пришлось надеть фетровою. На фото я стою в позе, в которой, как мне казалось, стоял Клинт Иствуд в «Хорошем, плохом, злом». Тогда я очень хотел быть Клинтом Иствудом, но вырос актером Сергеем Стрельниковым, который любит экшн-фильмы и с удовольствием принимает в них участие. Вот, наверное, с тех пор и я понял, чем хочу заниматься в жизни. А путь в кино у меня был классическим: сначала училище культуры на факультете режиссуры, затем театральный институт на актерском факультете, потом в течение 7 лет театр, дальше телевизионные продукты и лишь затем – кино. На все это у меня ушло порядка 25 лет.

Что в кинотворчестве вас драйвит больше всего?

Само кинотворчество. Я люблю, когда на съемках для меня есть вызов, поэтому и выбираю экшн. Я обожаю делать разные трюки, меня драйвят динамичные, темповые, истории, которые требуют физических затрат. Когда я зарабатываю ссадины, синяки, понимаю, что деньги получаю не зря. И всегда говорю себе, что должен выкладываться до конца и работать как зверь.

Какой должна быть роль, чтобы вы согласились ее сыграть?

Я выбираю те роли, которые подходят мне по интересам, в которых чувствую сопараллельность с собой. Я не лезу в другие жанры, например. Понимаю, что я не человек комедии, хотя и люблю юмор, но у меня он очень своеобразный. Представьте себе юмор, присущий моим персонажам, у меня он приблизительно такой же. Поэтому у меня и получается вживаться в роль, ведь я стараюсь существовать, как и мои герои, овладев скилами, присущими моим персонажам. Только в этом случае зритель будет верить мне, даже не отдавая себе в этом отчет.

Есть ли у вас любимый актер?

Мой любимый актер – Кристиан Бейл. Думаю, здесь объяснения излишни.

Какие события в 2020 запомнятся больше всего?

Мне нравится, что в 2020 люди стали соблюдать дистанцию, так как я не люблю, когда нарушают мои границы. Я за то, чтобы все носили маски в супермаркетах и как можно чаще мыли руки. Ведь это обыкновенные правила, соблюдая которые, мы можем в разы уменьшить то, что происходит у нас сейчас.

Похоже фильм развлечет любителей боевых сцен в кинематографе и юмора в стиле Квентина Тарантино. Еще есть время посмотреть «Бесславных крепостных» в кинотеатре.

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