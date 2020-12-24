HBO Max снимет продолжение сериала «Секс в большом городе»

К своим ролям вернется оригинальный каст актрис

Стриминговый сервис HBO Max перезапустить культовый сериал «Секс в большом городе». Об этом пишет издание PageSix.

По неофициальным данным HBO снимет мини-продолжение сериала о четырех подругах в Нью-Йорке. Подробности сюжета не сообщается. Но говорят, что к своим ролям вернутся все актрисы, кроме Ким Кэтролл, которая исполнила роль Саманты Джонс. Причиной стал конфликт Ким и исполнительницы роли Кэрри – Сары Джессики Паркер.

Чтобы хоть как-то спасти франшизу, Самантой пожертвуют, чтобы освободить место для кого-то нового. Возможно, ее заменит новый персонаж, роль которой отдадут Шэрон Стоун или Ким Бесинджер.

Представители HBO Max пока официально не комментируют информацию.

Напомним, что сериал «Секс в большом городе» “выходил на телеканале HBO с 1998 по 2004 год. После завершения сериала вышли два полнометражных фильма – в 2008 и 2010 годах.

Фото: кадр из фильма «Секс и город»

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