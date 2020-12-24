Макс Барских сменил имидж и рассказал, как большие деньги меняют людей

Артист порадовал поклонников новой фотосессией

Макс Барских подчеркнул безупречный стиль в объективе украинского фэшн-фотографа Ксении Каргиной. Смокинг Dolce&Gabbana и фирменная сдержанность — таков он, один из самых успешных музыкантов современности, который показал новый имидж и дал откровенное интервью.

В 2020-м году, пока музыкальная индустрия стояла на паузе, артист успел провести первую часть мирового тура NEZEMNAYA и выпустить сразу два альбома. Весной — акустический сборник суперхитов «С Максом по домам», а осенью — новый альбом «1990», финальный аккорд музыкальной эстетики ретро вейва. А под занавес этого года представил собственный фэшн-арт проект Nick Vangard, в котором мода, вижуал и музыка объединяются воедино. Столько всего успеть может только тот, кто находится в подлинной гармонии с собой.

В интервью Макс Барских также рассказал, как большие деньги меняют людей. По словам артиста, это призма, которая показывает истинную сущность человека.

– Безусловно наличие денег, как больших возможностей, трансформируют личность человека, – отметил Макс Барских. – Но деньги – это лакмусовая бумажка: кого-то они меняют к лучшему, кого-то они делают злее, в ком-то они проявляют глупость, а в ком-то подчеркивают щедрость.

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