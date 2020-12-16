MONATIK, DOROFEEVA, NK та інші об’єдналися заради бездомних тварин

Українські артисти приєдналися до проекту на підтримку бездомних тварин за ініціативиою музичного телеканалу Music Box.

Відомі українські артисти взяли участь у зйомках соціального фотопроекту в підтримку безпритульних тварин #takeapetua. Проект реалізується з 2015 року. З моменту старту кампанії вдалося знайти нові родини кільком десяткам бездомних тварин з усієї України. #takeapetua – це календар, всі кошти від продажу якого будуть спрямовані на підтримку бездомних тварин.

Цього року #takeapetua реалізується в колаборації з музичним телеканалом Music Box, завдяки якому проект підтримали: MONATIK, DOROFEEVA, NK, Alekseev, KAZKA, Ірина Білик та багато інших.

«Найяскравіші топові українські артисти підтримали проект і своїм прикладом показали, що за призмою яскравої особистості, яскравого сценічного образу стоїть, перш за все, людина, яка вміє співпереживати і допомагати тим, хто цього потребує. Проект покликаний нагадати кожному про статус людини всередині нас», – розповідає креативний продюсер Music Box Денис Коновалов.

Цього року зйомки соціального календаря пройшли в Києві, спільно з вихованцями Гостомельського притулку для тварин.

«Проекту п’ять років. Ми розуміємо, яке зараз складний час для кожного, і як важко сьогодні в зв’язку з пандемією думати не тільки про своє здоров’я і збереження бізнесу, але і допомагати тим, хто без нас не може. Наше завдання – привернути увагу до проблеми бездомних тварин і донести меседж необхідності допомоги притулкам, які не фінансуються ні бюджетними, ні грантовими організаціями», – зазначає організатор і засновник проекту Олександра Малиновська.

Календар побачить світ у грудні за підтримки видавництва Саміт-Книга. Всі виручені від продажу кошти підуть на розвиток і допомогу Гостомельському притулку для тварин, який розташований під Києвом.

Придбати календарі можна буде в Києві з 25 грудня в книжковому магазині СЯЙВО (вул. Велика Васильківська, 6) і БУКВА (вул. Богдана Хмельницького, 3-Б), а також інтернет-магазині https://sbook.com.ua.

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