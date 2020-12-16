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MONATIK, DOROFEEVA, NK та інші об’єдналися заради бездомних тварин

MONATIK, DOROFEEVA, NK та інші об’єдналися заради бездомних тварин

Українські артисти приєдналися до проекту на підтримку бездомних тварин за ініціативиою музичного телеканалу Music Box.

Відомі українські артисти взяли участь у зйомках соціального фотопроекту в підтримку безпритульних тварин #takeapetua. Проект реалізується з 2015 року. З моменту старту кампанії вдалося знайти нові родини кільком десяткам бездомних тварин з усієї України. #takeapetua – це календар, всі кошти від продажу якого будуть спрямовані на підтримку бездомних тварин.

MONATIK, DOROFEEVA, NK та інші об’єдналися заради бездомних тварин

Цього року #takeapetua реалізується в колаборації з музичним телеканалом Music Box, завдяки якому проект підтримали: MONATIK, DOROFEEVA, NK, Alekseev, KAZKA, Ірина Білик та багато інших.

«Найяскравіші топові українські артисти підтримали проект і своїм прикладом показали, що за призмою яскравої особистості, яскравого сценічного образу стоїть, перш за все, людина, яка вміє співпереживати і допомагати тим, хто цього потребує. Проект покликаний нагадати кожному про статус людини всередині нас», – розповідає креативний продюсер Music Box Денис Коновалов.

MONATIK, DOROFEEVA, NK та інші об’єдналися заради бездомних тварин

Цього року зйомки соціального календаря пройшли в Києві, спільно з вихованцями Гостомельського притулку для тварин.

«Проекту п’ять років. Ми розуміємо, яке зараз складний час для кожного, і як важко сьогодні в зв’язку з пандемією думати не тільки про своє здоров’я і збереження бізнесу, але і допомагати тим, хто без нас не може. Наше завдання – привернути увагу до проблеми бездомних тварин і донести меседж необхідності допомоги притулкам, які не фінансуються ні бюджетними, ні грантовими організаціями», – зазначає організатор і засновник проекту Олександра Малиновська.

MONATIK, DOROFEEVA, NK та інші об’єдналися заради бездомних тварин

Календар побачить світ у грудні за підтримки видавництва Саміт-Книга. Всі виручені від продажу кошти підуть на розвиток і допомогу Гостомельському притулку для тварин, який розташований під Києвом.

Придбати календарі можна буде в Києві з 25 грудня в книжковому магазині СЯЙВО (вул. Велика Васильківська, 6) і БУКВА (вул. Богдана Хмельницького, 3-Б), а також інтернет-магазині https://sbook.com.ua.

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