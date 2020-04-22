Украинский музыкант стал «дабл-отцом»

Один из лидеров группы ТНМК Александр «Фоззи» Сидоренко стал отцом двойняшек. Первым об этом успел сообщить его коллега Олег «Фагот» Михайлюта своем Instagram.

«Сьогодні мій соул браза став дабл-батьком!!! Вітаємо новоспеченого татуся», – написал Фагот.

Посмотреть эту публикацию в Instagram fahot 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Оправившись от радостного события, чуть позже и сам Фоззи поделился новостью со своими подписчиками в социальных сетях. Он опубликовал снимок из больницы, на котором держит в руках две таблички. По нумерации на них, похоже, что первым на свет появился мальчик. Его вес 2450 грамм, а рост – 48 см. Девочка же родилась немного тяжелее 2600 грамм, но ростом тоже 48 см.

«У нас з Поліною дві новини. Дві дуже хороших новини», – подписал снимок артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram metamorefozzey 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Фоззи и его жена Полина Сидоренко не выставляют свои отношения на публику. Но в недавнем комментарии для “Новое время” артист намекнул, что вскоре станет папой: «У меня так совпало, что после январского тура я и так планировал несколько месяцев плотно работать дома: и тексты песен в альбом дописать, и книгу новую завершить надо до апреля и в новом амплуа себя попробовать, о котором пока молчок».

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