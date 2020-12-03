Вера Кекелия – «Люби Мене»: премьера песни, вдохновленной творчеством Лины Костенко

Украинская артистка впервые показала сына в новом клипе

Певица Вера Кекелия представила новый авторский сингл «Люби Мене», на создание которого её вдохновило стихотворение Лины Костенко «Розкажу тобі думку таємну». Строки-признания звучат в финале песни и сопровождают самый чувственный момент одноименного mood-видео: черно-белый кадр на контрасте с яркими эмоциями – Вера, муж Роман и, впервые, их маленький сын Иван. Чистая любовь глазами Марты Адамчук, которая выступила режиссером видео.

Вместо Харькова – в Днепр: как Вера Кекелия поезда перепутала

Песня долго ждала своего часа – Вера написала ее в непростой период жизни, отложила и, переслушав только недавно, нашла в ней совершенно новые смыслы:

– Мне захотелось добавить наши семейные кадры именно в это видео, потому что песня «Люби мене» имеет лично для меня большое значение, – поделилась певица. – Когда-то я вложила в эту композицию свои переживания. Тогда они казались мне столь важными и значимыми. С появлением сына я на многое посмотрела по-другому, а былые переживания уступили место действительно важным вещам. Жизнь подарила новые ценности, и самая главная из них – моя семья.

Читай также:

«Мы дома»: Светлана Тараборова с семьей переехала в новый дом (ФОТО)

«Меня зовут Эллиот»: Актриса Эллен Пейдж объявила себя трансгендеров