Легко ли быть блоггером: ТОП-5 откровений от Вани Рассела

Как стать блоггером? Как заработать на блоггинге? Кажется, все очень просто – снимай, монтируй, монетизируй. Но так кажется только на первый взгляд. Музыкальный блогер Ваня Рассел специально для Нового канала на собственном примере развеял 5 распространенных мифов о блоггерах. Если ты задумался о своем блоге – эта информация для тебя 🙂

Миф 1. Блогер – НЕ профессия.

Блогер – это полноценная профессия. В последнее время блогерров все больше, особенно в Instagram. Смотря их контент, часто задаешь себе вопрос: почему они себя так называют? (Смеется) Я на своем YouTube-канале делюсь различной информацией, ищу материалы, монтирую – это действительно кропотливая работа. Я считаю, что блогер – это профессия, которую в будущем будут изучать в вузах, например, на факультете журналистики.

Миф 2. Блогер зарабатывает много денег на просмотрах видео.

К сожалению, в странах постсоветского пространства это не так. В Америке и в Европе ситуация намного лучше. Вообще мало кто знает, что на YouTube не все просмотры монетизируются. Если взять, например, 100 000 просмотров, то только 10-20% будут с рекламой от платформы YouTube. Также нужно учитывать авторское право. Если его нарушить, видео заблокируют. Обычно, за использование в блоге отрывков музыкальных произведений или клипов не вашего авторства. Блогер может неплохо зарабатывать, если у него есть личные рекламодатели, с которыми он сотрудничает, и уже от себя вносит эту рекламу в свой блог.

Миф 3. Лайки и комментарии умножают доход с каждого видео.

Если блогер просит вас написать комментарий и поставить лайк – это не значит, что он зарабатывает на этом. Но лайки, дизлайки и комментарии очень хорошо влияют на продвижение вашего видео в YouTube. Если есть активность, то платформа замечает это и начинает предлагать видео другим людям со схожими интересами.

Миф 4. Можно снимать видео на обычный телефон, чтобы проснуться на следующее утро знаменитым.

Здесь есть процент правды, но нужно понимать, что ты можешь проснуться знаменитым только на один день, а дальше о тебе все забудут. Ведь качество и картинку своего блога нужно совершенствовать. Да, для этого нужны средства, но с чего-то нужно начинать. Если ты в течение долгого времени будешь снимать на телефон, а визуал будет плохого качества – люди начнут возмущаться, ведь нужно учитывать, что они смотрят не только тебя, но и других ютуберов, которые могут снимать качественнее тебя на несколько уровней.

Миф 5. У блоггеров идеальная беззаботная жизнь.

Конечно, нет! Мы такие же люди, как и все, и у нас есть свои проблемы. Любители разбрасываться своими деньгами на камеру скорее хайпуют. Остальные же не будут выпячивать свои заработки в каждой сториз. Ведь блоггер – это не только деньги, но работа и новые знакомства. Нужно придумывать идеи для видео, собирать информацию, монтировать, а монтаж занимает много времени. Мне на самом деле очень жаль, что некоторые хайпожоры обесценили понятие слова “блоггер”. Для меня эта работа – способ самовыражения, общения со зрителем, обмен информацией.

Очень вдохновляет, что каждый сейчас может попробовать проявить себя, используя даже минимальную технику, и попытаться найти свою нишу среди зрителей. Надеемся, что подборка от Вани Рассела сняла с вас розовые очки и мотивировала на творчество. Удачи!

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