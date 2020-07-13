Как раскрутить свой Instagram: советы популярных блогеров

Актриса веб-сериала FAKE рассказала, какие опасности подстерегают в Instagram-мире, а блогер и актер Богдан Шелудяк — как можно достичь успеха в сети

В современном мире Instagram это не только возможность показать миру, где вы отдыхали этим летом, и что ели на завтрак, но и отличная площадка для работы. Правда, чтобы хорошо зарабатывать, нужно собрать большую аудиторию подписчиков. Как это сделать и обезопасить себя от мошенников, рассказали актриса веб-сериала FAKE, который снял Новый канал, Анна Остапенко и популярный Insta-блогер с миллионной аудиторией Богдан Шелудяк.

Совет №1: займите свою нишу

Чтобы полюбиться зрителям, нужно придумать свою «фишку», которая будет отличать вас от других блогеров. Чем больше креатива — тем лучше.

— Ко мне первая популярность пришла после участия в телепроектах (Богдан снимался в сериалити Нового канала «Киев днем и ночью», — прим. ред.), они принесли мне около 200-300 тысяч подписчиков, — делится опытом Богдан Шелудяк. — Но телепроекты не вечны — чтобы зацепить и удержать аудиторию, нужно быть интересным. Например, я решил снимать скетчи и вайны (короткие, как правило, юмористические ролики, — прим. ред.) и даже запустил свой Insta-сериал.

Совет №2: будьте предельно внимательны

Тщательно отбирайте рекламодателей, с которыми будете сотрудничать. Иначе можно угодить к недобросовестным заказчикам.

— Как-то у меня заказали видеорекламу, попросили сбросить сценарий. Я человек ответственный, поэтому готовлю сразу несколько идей, чтобы человек мог выбрать то, что ему больше понравится, — рассказала Анна Остапенко. — Заказчица идею утвердила, но «кинула» меня, сказала, что посотрудничать не выйдет и отменила заказ. Через некоторое время… она сама сняла видео по моему сценарию. Пусть это будет хорошим уроком не только для меня: во-первых, не разбрасывайтесь идеями, а, во-вторых, сразу проверяйте, сможет ли рекламодатель выполнить свою часть уговора.

Совет №3: следите за трендами

Успешный блогер должен разбираться в алгоритмах Instagram, следить за их изменениями и понимать, как устроены соцсети.

— Три пункта, которые сделают вас популярными в Instagram — это регулярность, креативность и актуальность, — отметил Богдан. — Сейчас поменялся принцип выдачи контента в Instagram, так что блогерам стало намного сложнее. Зато есть TikTok — нынче это та соцсеть, на которую я бы советовал обратить внимание всем людям, которые хотят стать успешными блогерами. Если вы готовы делать крутой контент, который отличается от того, что делают другие, получите хорошие охваты и сможете заодно раскрутить свой аккаунт в Instagram.

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Бонус-совет: чтобы сделать что-то хорошо, хотя бы начните это делать, а не сидите на месте, пока свои аккаунты будут раскручивать другие.

А увидеть, чем грозит чересчур сильное увлечение соцсетями, вы сможете в веб-сериале FAKE, который выйдет 27 июля на YouTube Нового канала. Его сюжет разворачивается вокруг блогерши Лизы, которая переехала в Киев из Жмеринки и настолько стремится к luxury-жизни, что из-за обмана может потерять всех близких людей. Лишь после череды грустных событий она сможет ответить на вопрос: что важнее — быть или казаться?