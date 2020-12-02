«Меня зовут Эллиот»: Актриса Эллен Пейдж объявила себя трансгендеров
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Канадская актриса Эллен Пейдж официально объявила, что стала трансгендеров. Девушка попросила обращаться к ней по имени Эллиот, а также использовать мужские местоимения относительно своей личности. Об изменении сексуальной идентификации было объявлено в социальных сетях.
«Я хочу рассказать вам, что я транс, мои местоимения -« он / они », и меня зовут Эллиот. Мне нравится быть транс и квир-человеком », – написал актер.
— Elliot Page (@TheElliotPage) December 1, 2020
Кроме своего каминг-аут Пейдж пообещал бороться за права трансгендеров, доля самоубийств среди которых сейчас составляет до 40%.
«Несмотря на то, что я сейчас глубоко счастлив, и понимаю, которыми привилегиями владею, я боюсь. Я боюсь вторжения в мою жизнь «шуток», ненависти и насилия », – написал трасгендер.
Напомним, что в 2014 году Пейдж открыто рассказал о своей гомосексуальности. Сейчас актер женат с хореографом Эммой Портер.
Фото: Getty Images
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