Группа с богатой музыкальной историей, пережившая в 2020 году сумасшедшие творческие перипетии, готова презентовать новую музыку. В очередной раз обновленные Cloudless представляют двуязычный сингл «Думки» или Slow. Услышать свежий трек первыми смогут зрители известного телевизионного проекта «Супер Топ-модель по-украински».

2020-й подбросил Cloudless множество сюрпризов. Здесь и триумф на национальном отборе на Евровидение с новым вокалистом, и подготовка к туру и большому сольному концерту, и пандемия, которая перечеркнула все планы и поиски голоса для Cloudless, и сегодняшний рывок со свежей музыкой.

Неисправимые оптимисты и талантливые творцы — ребята решили подарить фанатам новую песню. Свой свежий сингл «Думки» или Slow группа запремьерит по-особенному: впервые композиция прозвучит в шестом выпуске «Супер Топ-модель по-украински» 23 ноября, а уже 27 ноября, в пятницу, появится на всех стриминговых платформах в двух версиях — украинской и английской. Стоит отметить, что треки Cloudless уже звучали в проекте «Супер Топ-модель по-украински». В частности, зрители могли слышать Drown Me Down (Malyar Remix), вошедший в Топ-100 украинского Shazam.

Музыканты не зря выбрали именно такой способ презентовать новую песню: им всем очень близок главный месседж проекта «Супер Топ-модель по-украински». Он — о социальной ответственности и неравнодушии к актуальным проблемам человечества. В частности, в шоу уже поднимали такие глобальные темы, как войны, дискриминация по гендеру, загрязнение воздуха, использование натурального меха, вырубка лесов. Какой теме будет посвящен выпуск, в котором прозвучит новая песня Cloudless, вы узнаете 23 ноября.

Video: Новый сингл Cloudless впервые прозвучит в «Супер Топ-модель по-украински» Обновленные Cloudless представляют двуязычный сингл «Думки» или Slow. Услышать свежий трек первыми смогут зрители известного телевизионного проекта «Супер Топ-модель по-украински».

И это еще не все сюрпризы от ребят. Клип на новую песню также будет представлен в двух вариантах. Они появятся на youtube Cloudless одновременно 27 ноября: более целомудренная украинская версия «Думки» и дополненная откровенными кадрами английская Slow.

Фото: Евгений Женников

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