Шок! MELOVIN сбрил брови

Сегодняшнее утро у подписчиков исполнителя началось с очень неожиданного ролика, которым MELOVIN поделился на своей страничке в Instagram. В видео артист перед зеркалом… сбривает станком брови!

Таким необычным способом MELOVIN поздравил фанов с Днем Мэловинаторов и анонсировал специальный фотопроект:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MÉLOVIN ???? (@melovin_official)

«Сложно говорить о том, что внутри. Я мало что потерял, но много приобрел! Ментальное Здоровье – тема о которой в моей стране говорить почему-то стыдно! Я расскажу, но переведу это в искусство. Нахожусь в Карпатах с командой, воплощаем в реальность спецфотопроект 🙂 С Днём Мэловинаторов! Люблю Вас до «края» Вселенной и обратно! #soon», – подписал ролик артист.

Поклонники отреагировали на обновление любимого артиста неоднозначно:

«Я морально не был готов к такому в 7 утра» «Брови не пальці – відростуть! :)» «Из-за бровей любить мы тебя меньше не стали!» «Ого, вот это жертвы ради искусства 🙂 . Надеюсь оно того стоит» «Спасибо, за твою смелость и уроки которые позволяют дышать полной грудью в этом нелегком мире»

А некоторые подписчики даже признались, что в свое время тоже экспериментировали с бровями:

«Я так в 13 лет повыщипывала до ниточек брови»

Что ж, с нетерпением ждём от MELOVINа новостей! Интересно, каким будет анонсированный фотопроект и почему певец решил ради него избавиться от бровей.

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