Песню под названием «Only You» написал сам Потам

Чемпионат Европы по художественной гимнастике – одна из важнейших спортивных событий, к которой гимнастки готовятся годами. На этот раз соревнования состоятся в Киеве во Дворце Спорта с 26 по 29 ноября. Голосом этого почетного мероприятия стала певица Michelle Andrade. Она спела гимн, который написал рэпер Потап. Давайте послушаем и посмотрим mood-відео. К слову, в клипе вы увидите не только легендарного тренера Ирину Дерюгину, но и кадры поддержки от гимнасток из Люксембурга, Франции, Азербайджана, Эстонии, Словении, Боснии и Герцеговины, Венгрии и Молдовы.

– Художественная гимнастика – невероятно красивый спорт, который требует большой внутренней силы, – прокомментировала Michelle. – У меня был такой спортивный опыт в детстве, и я знаю, какая это работа и самоотверженность. Поэтому очень важно иметь некий источник вдохновения и энергии. Я надеюсь, что песня «Only You» станет именно таким источником, будет вдохновлять и заряжать каждую девушку на победу! Для меня большая честь быть голосом нынешнего чемпионата и спеть для всего мира гимнастики.

Эту песню вживую услышат полторы сотни гимнасток из 24-х стран, а также зрители мировой трансляции.

Фото – @mishvirmish

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