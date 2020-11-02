Руслан Квинта и Dj NANA признались друг другу в любви в первой совместной песне

«Водопады» – легкий, чувственный сингл об отношениях, которые измеряются на прочность годами. Это дебютная дуэтная работа пары накануне 10 годовщины вместе.

– Я давно мечтал об этом и благодарю Нану, что согласилась, и у нас появилась первая такая работа, абсолютно чистая и светлая, без фальши и каких-то определенных целей. Мы служим музыке и искусству, и это самое ценное для нас. В этой песне самое главное – душа. Поэтому, работа была сделана максимально легко и на творческом порыве, – рассказал композитор и саундпродюсер Руслан Квинта.

Съемки видео длились два дня и проходили на рассвете на холмах над Днепром и под водой. Артистам довелось, овладев своими страхами, погружаться на глубину до двух метров. Артисты поделились с Новым каналом эксклюзивными фото.

– Водная стихия «состязалась» с нами на протяжении всех съемок. Первый день на площадке закончился в тот момент, когда я не смогла самостоятельно выплыть на поверхность. Помню как меня вытащили за руки, потом помогали освободиться от платья, чтобы я могла вдохнуть. Я очень испугалась, – прокомментировала Dj NANA.

Атмосферу в видео передал режиссер Алексей Бондар, а оператором выступил Макс Дорошенко.

– Наша песня и видео – это взгляд на отношения и те чувства, которыми мы дорожим и оберегаем! Это наш осенний подарок всем зрителям, – пожелали Руслан Квинта и Dj NANA.

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