Клип «Ангела» – это жизнь главного героя за пять минут и попытка за эти же пять минут показать, что разъедает нашу страну на протяжении 30 лет с момента обретения Украиной независимости: натюрморты сменяют сцены с поющим, кричащим, прыгающим Андреем, тело которого покрывается татуировками на криминальную, любовную, военную и религиозную тематику, шрамами и ожогами. Из «своего парня» Андрей Хлывнюк превращается в персонажа, за которого вы вряд ли хотите отдать замуж свою дочь.

Песня «Ангела», вошедшая в первую часть альбома «Таємний код: Рубікон», была записана Бумбокс совместно с Сашей Кольцовой, фронвуман группы «Крихiтка». Работа проходила в два этапа: в Киеве музыканты записывались на студии Милоша Елича, в Провансе на студии La Fabrique. Вопрос, нужно ли снимать клип, никогда не стоял – снимать и как можно скорее!

В июле 2020 Андрей Хлывнюк рассказывает Стасу Гуренко (режиссер клипов «Безодня» и «Твiй номер/Плющ») и Алексею Согомонову, продюсеру ББ, каким он видит клип. Идея впечатляет – используя символизм классического голландского натюрморта, Андрей предлагает создать в кадре микс из предметов разных эпох, спрятав в декорациях трехсотлетней давности суровую украинскую реальность образца 2020 года.

При ближайшем рассмотрении голландские натюрморты оказываются не безобидными картинами с цветами и фруктами, мимо которых вы ускоряя шаг проходили в музеях, но отражением дня сегодняшнего. И отражением пугающим. Фрукты соседствуют с осколками настоящих снарядов, проект закона засыпан сигарным пеплом, окровавленный противогаз подпирает самодельную икону, икра перемешана с гильзами от АК-47. Вдохновленные картинами Питера Класа, Бальтазара ван дер Аста, Питера Артсена, Яна Баумана, Геррита Виллемса Хеды, «расшифровка» картин которых интеллектуальный квест не только для современников малых голландцев, но и для потомков, мы собрали съемочную группу, которая смогла бы воплотить в жизнь идею Андрея Хлывнюка, обрастающую все новыми и новыми деталями.

После съемок клипа, убеждение, что зритель, посмотревший «Ангела», может найти свое прочтение каждого предмета, только окрепло. Создатели видео лишь напоминают, что означали некоторые предметы, которые вы видите в кадре, в XVII-XVIII веках, все остальное – плод вашего воображения.

Интересный факт: в финале герою Андрея Хлывнюка делают татуировку. Татуировка настоящая, но вот кому ее сделали в действительности? Стасу Гуренко – режиссеру! Самоотверженность, достойная уважения.

Фото: Артур Радько и Алексей Чарей

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