Украинский певец KHAYAT представил новый клип на сингл «Темно».

Смотреть премьеру клипа KHAYAT – «Темно» онлайн:

Трек войдет во второй альбом исполнителя, который выйдет весной 2021 года. Режиссером видео стал популярный клипмейкер DVIZHON (Юрий Движон).

– Андрей один из немногих артистов, с которыми я по-настоящему дружу и перед съемками я волновался, чтобы эта дружба не разрушилась из-за каких-то творческих разногласий, которые часто случаются в процессе создания видео. К счастью, мы смогли найти ту правильную волну, которая помогла нам создать эту работу такой, которая нравится нам всем. Я уважаю артистов авторов своих песен и с «Темно» Андрей открылся для меня с новой более глубокой и сокровенной стороны. Я счастлив, что смог дополнить эту песню своей визуализацией, – акцентировал режиссер.

Главной задачей клипа «Темно» было передать эмоциональное состояние и усилить его символизмом – люстрой, с помощью которой герой «освещает» свою жизнь.

– Съемки клипа это всегда маленькая магия, ведь все картинки, которые создавались в твоей голове при создании песни, наконец оживают. «Темно» больше о состоянии, об эмоциях, чем о какой-то печальную, тривиальную историю, поэтому и видео подходящее. Я очень благодарен, что вся команда работала синхронизировано, на одной волне и в результате мы смогли точно транслировать все атмосферные тонкости, которые были заложены в песню. Все люди, причастные к этой работе, в первую очередь, настоящие художники и это меня очень радует, – рассказал KHAYAT.

Артист сам выступил стилистом клипа, а к созданию одного из образов присоединился всемирно известный дизайнер FROLOV (Иван Фролов).

– Хрустальные элементы пиджака главного образа – это капельки люстры с обложки песни «Темно». Это советское изделие, которое в свое время было дома почти у каждой семьи. Контакты в люстре были нерабочие, поэтому ее удалось использовать исключительно как антураж, а «героиней клипа» стало уже другое изделие, – поделился KHAYAT эксклюзивно с Новым каналом.

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