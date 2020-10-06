Победитель «Евровидения-2019» обручился со своим парнем

Помните красавчика Дункана Лоуренса из Нидерландов, который в прошлом году своей песней «Arcade» завоевал сердца зрителей песенного конкурса во всей Европе? На своей Instagram-страничке исполнитель поделился радостной новостью – теперь он помолвлен со своим возлюбленным, актером Джорданом Гарфилдом!

В инста-сторис Дункан показал черно-белое фото с кольцом и подписью «I love you!», а Джордан поделился в историях трогательным снимком с любимым.

К слову, именно актер сделал Дункану предложение руки и сердца, ну исполнителю оставалось лишь ответить:

«Я самый счастливый человек в мире. Я попросил выйти за меня Дункана Лоуренса, и он ответил «Да». Я никогда не был так счастлив! Я собираюсь выйти замуж за хорошего, умного, искреннего, талантливого и красивого мужчину. Я выхожу замуж за лучшего друга!», – написал Джордан в своем Instagram.

Что ж, с нетерпением ждем свадебные фото, этот праздник точно будет невероятно трогательным!

Фото: @jordandelivers

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