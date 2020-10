Певица порадовала поклонников новым фото с отдыха

Настя Каменских — одна из самых сексуальных артисток на просторах украинского шоу-бизнеса. И она отлично этим пользуется! На страницу певицы в Instagram подписано более пяти миллионов человек, которые пристально следят за ее жизнью и бурно обсуждают пикантные фото.

На днях Настя Каменских, в семье которой случилось пополнение, опубликовала новое фото с отдыха. Певица отправилась в романтическую поездку с мужем — рэпером Потапом — в Бодрум (Турция). На снимке артистка позирует в леопардовом бикини, демонстрируя подтянутую аппетитную фигурку.

К публикации Настя Каменских прикрепила небольшой комментарий на английском языке: «‎Every woman is a wild cat???? Sometimes cute and playful, sometimes strong and dangerous ????». В переводе на русский это значит: «‎Каждая женщина — это дикая кошка. Иногда милая и игривая, иногда сильная и опасная».

