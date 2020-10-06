Дикая кошка: Настя Каменских в бикини похвасталась аппетитными формами (ФОТО)
Певица порадовала поклонников новым фото с отдыха
Настя Каменских — одна из самых сексуальных артисток на просторах украинского шоу-бизнеса. И она отлично этим пользуется! На страницу певицы в Instagram подписано более пяти миллионов человек, которые пристально следят за ее жизнью и бурно обсуждают пикантные фото.
На днях Настя Каменских, в семье которой случилось пополнение, опубликовала новое фото с отдыха. Певица отправилась в романтическую поездку с мужем — рэпером Потапом — в Бодрум (Турция). На снимке артистка позирует в леопардовом бикини, демонстрируя подтянутую аппетитную фигурку.
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К публикации Настя Каменских прикрепила небольшой комментарий на английском языке: «Every woman is a wild cat???? Sometimes cute and playful, sometimes strong and dangerous ????». В переводе на русский это значит: «Каждая женщина — это дикая кошка. Иногда милая и игривая, иногда сильная и опасная».
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