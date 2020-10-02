В ответ на развитие сольной карьеры жены, Tamerlan презентовал свой не дуэтный клип

Bardak – фит певца с автором, композитором и саунд-продюсером Сергеем Ермолаевым, известным под сценическим именем Runstar. Tamerlan записал новый, трендовый саунд, кардинально отличающейся от звучания песен TamerlanAlena.

– Это давняя задумка, которую не удавалось воплотить в тандеме TamerlanAlena, исходя из разбежности в стилистике дуэтного проекта, – рассказал Tamerlan. – И, конечно, это ответ Алене на ее сольную историю! Кстати, Алена до последнего не знала, что я работаю над сольным треком. У нас с ней своя захватывающая игра.

Клип на песню Bardak Tamerlan продюсировал и режиссировал самостоятельно, чтобы полностью передать собственные ощущения и настрой. Видео снимали на Крещатике в Киеве. Режиссер сделал акцент на красоте столицы. Зрители увидят симбиоз архитектурных стилей: стрит-арто, роскошные небоскребы и заброшенные здания. Специально для съемок клипа уличный художник нарисовал обложку трека Bardak на стене, размером в несколько метров.

Эксклюзивно для Нового канала Tamerlan рассказал, как снимали видео:

– Изначально мы планировали lyric-видео, но когда начали снимать, увлеклись и поняли, что нужно работать над полноценным клипом, – поделился певец. – Так что пришлось дополнительно выделять еще день. Я додумал разные фишки, интересные кадры, локации и мы сняли целую урбанистическую историю – чем дышит большой город и мы в нем.

Одним сольным клипом Tamerlan не ограничится. Певец рассказал в комментарии Новому каналу, что думает о новых коллаборациях:

– Есть такие мысли, с несколькими артистами общаемся о фитах, в их числе даже есть один из артистов старшего поколения. Для меня интересно смешение поколений – в этом есть жизнь, это “новое завтра”. Я за коллаборации, за крутые экспириенсы, за крутой продукт. Это то творчество, которое всегда находит своего зрителя, – сказал он.

Что ж, ждем новых хитов от такой продуктивной творческой семьи.

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