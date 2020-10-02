Артист раскрыл самые сокровенные грани своей души

Украинский певец KHAYAT презентовал новую песню «Темно». Она стала первым украиноязычным лирическим треком в репертуаре исполнителя.

Слушать новую песню KHAYAT – Темно онлайн:

– Эта песня продиктована моими внутренними изменениями, живыми эмоциями и опытом. Она настолько отражает мое нутро, насколько это вообще возможно. Написана в поезде, во время одного из самых больших эмоциональных опустошений в моей жизни. Лучшее, что я могу сделать как музыкант – быть откровенным со своим слушателем и писать о том, что действительно меня беспокоит и касается, – рассказал KHAYAT.

Украиноязычность песни продиктована внутренними ощущениями артиста. Он никогда не планирует, как и когда писать свои треки. Вдохновение приходит неожиданно.

– Я придерживаюсь теории о том, что песня должна создаваться непринужденно. Если заставлять себя что-то делать, тогда это уже не искусство, а насилия. Поэтому я не настраиваю себя на конкретные задачи, а пишу так, как мне диктует душа, – поделился KHAYAT эксклюзивно с Новым каналом.

Как отмечает сам исполнитель, песня «Темно» отражает темноту души, заставляет сделать неизбежный выбор.

– Внутренняя темнота значительно страшнее выключенного света в квартире. Словно яд, она заполняет самые сокровенные уголки сознания и разрушает все, что когда-то было создано иллюзиями и мечтами. «Темно» – это история о необратимости времени, отчаянии и страхе перемен. Мы можем лелеять мечты и надежды сколько угодно, но столкновение с реальностью неизбежно. Самообман – это лишь анальгетик, уменьшающий боль, но он никого не излечивает. Вы спросите, что же в таком случае делать? Привыкать и двигаться дальше, ведь больно будет постоянно, – пояснил KHAYAT.

Трек «Темно» войдет во второй альбом KHAYAT, который мир услышит весной 2021 года.

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