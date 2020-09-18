Alena Omargalieva активно продвигает свою сольную карьеру. Недавно певица выпустила дебютный сингл «Малиновое вино». Теперь поклонники ее творчества могут насладиться клипом на этот трек.

Alena появляется в видео в пяти роскошных образах – каждый из них олицетворяет эмоции героини, которая переживает несчастную любовь. Видео снималось 25 часов. Режиссером выступил Алексей Островой, снимавший работы на дуэтные синглы TamerlanAlena и Tamerlan. Съемки начались на рассвете на крыше небоскреба, продолжились на пшеничном поле, а закончились под утро следующего дня в изысканных двухэтажных апартаментах.

– Я прожила целую маленькую жизнь на съемках «Малинового вина». Было ужасно холодно, когда мы начали снимать в бассейне на крыше, а во время съемки в поле мы сгорали под палящим солнцем, температура воздуха была выше 35 градусов! – поделилась Alena Omargalieva. – Символично, и моя героиня переживает в кадре весь спектр эмоций и чувств, которые вызвало у нее предательство любимого: от растерянности до равнодушия и решения идти дальше.

Давайте посмотрим:

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