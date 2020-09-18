Alena Omargalieva презентовала клип на песню «Малиновое вино»
Alena Omargalieva активно продвигает свою сольную карьеру. Недавно певица выпустила дебютный сингл «Малиновое вино». Теперь поклонники ее творчества могут насладиться клипом на этот трек.
Alena появляется в видео в пяти роскошных образах – каждый из них олицетворяет эмоции героини, которая переживает несчастную любовь. Видео снималось 25 часов. Режиссером выступил Алексей Островой, снимавший работы на дуэтные синглы TamerlanAlena и Tamerlan. Съемки начались на рассвете на крыше небоскреба, продолжились на пшеничном поле, а закончились под утро следующего дня в изысканных двухэтажных апартаментах.
– Я прожила целую маленькую жизнь на съемках «Малинового вина». Было ужасно холодно, когда мы начали снимать в бассейне на крыше, а во время съемки в поле мы сгорали под палящим солнцем, температура воздуха была выше 35 градусов! – поделилась Alena Omargalieva. – Символично, и моя героиня переживает в кадре весь спектр эмоций и чувств, которые вызвало у нее предательство любимого: от растерянности до равнодушия и решения идти дальше.
Давайте посмотрим:
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