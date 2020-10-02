В 2020 году кол-во пользователей Tiktok превысило 1,5 млрд. Челленджи, юмор, танцы и музыка заполнили все информационное пространство. На фоне этого у фронтмена группы Mountain Breeze появилась идея о создании альбома абсолютно нового формата.

– Идея tiktok-альбома родилась во время весеннего усиленного карантина, – говорят музыканты. – Было достаточно времени, чтобы перезагрузиться и просто погрузиться в творчество. Также, появилось больше времени, чтобы окунуться в мир соц. сетей, в частности, посмотреть, что происходит в набирающем популярность Тик-Токе. Мы увидел, что, к сожалению, ТикТок содержит, кроме музыки и челленджей, очень много бессмысленного контента. После этого и пришла идея создать альбом в формате Tiktok, который покажет большинству пользователей, что контент может быть полезным и нести добро, а также откроет новый формат в мире музыки.

Tiktok-альбом – это полноценный музыкальный альбом, включающий в себя 9 песен и 9 видеоклипов, снятых в вертикальном формате и объединённых одной историей. Длительность каждой песни и видео не превышает одной минуты. Так как изначально этот альбом ориентирован именно на эту молодую соцсеть, музыканты решили сделать совместную коллаборацию с самым популярным tiktok-хаусом в Украине – Ulove Home. Блогеры с радостью поддержали проект, приняли участие в съемках клипов и совместно с Mountain Breeze презентовали альбом в стенах своего дома.

Альбом «9 минут» несет в себе не только развлекательную, но и социальную миссию. «Клипы» на некоторые песни включают в себя элементы жестового языка – таким образом, слабослышащие люди также смогут «услышать» и насладиться творчеством группы.

– Цель нашего нового альбома распространять позитив и вдохновлять на добрые поступки, – добавляют музыканты. – В Tiktok очень популярно использование жестов, которые зачастую не несут за собой никакого смысла, мы же хотим показать, что жесты можно использовать со смыслом и помочь людям «услышать» музыку!

В работу над альбомом «9 минут» Mountain Breeze привлекли единственный в Украине шоу-балет слабослышащих людей «Без слов» , которые помогли реализовать идею визуализации музыки в танце на языке жестов. Также, в съемках клипа принимали участие киевская танцевальная студия «Papa Dance», под руководством Андриса Капинша (екс. Todes) и резиденты tiktok-хауса Ulove Home.

На съемки клипов ушло более 5 съемочных дней. За время съемок фронтмену, Александру Беляку пришлось выучить язык жестов, научиться петь задом наперёд, получить более ста пощечин и выплакать пару литров слёз.

Вслед за презентацией, группа Mountain Breeze объявят конкурс на лучшую песню с альбома. Музыканты пообещали, что песни, которые наберут наибольшее кол-во прослушиваний будут выпущены отдельными синглами. Альбом уже можно прослушать на всех стриминговых платформах, а видеоклипы доступны к просмотру во всех социальных сетях группы.



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