Украинская электронная группа TVORCHI презентует свой третий альбом, который музыканты впервые писали удаленно друг от друга. Он получил название 13 waves.

13 waves – это 13 треков от TVORCHI, объединенных в один целостный альбом, представляющий собой новую волну украинской музыки. Среди песен пластинки – feat. с Alina Pash, полная версия трека Bonfire и выпущенный накануне лид-сингл альбома – Living My Life.

Основное время записи альбома пришлось на период самоизоляции, поэтому участники группы Джеффри Кенни и Андрей Гуцуляк создавали музыку отдельно друг от друга, общаясь в FaceTime и записывая свои партии каждый у себя дома. Саунд-продюсером альбома стал Андрей, а Джеффри написал тексты ко всем песням.

Как рассказывают сами артисты, изоляция сыграла ключевую роль в создании 13 waves, ведь она облегчила внутреннюю связь с собой и добавила еще больше концентрации на творческом процессе.

Андрей: «Волна – феномен, наблюдая за мощностью которого едва удается схватить новые глотки воздуха. Какой бы она ни была, просто заставляет тебя почувствовать нечто особенное. Так мы создали собственные 13 волн музыки, объединенные нашими ощущениями и творчеством. Ныряй в них вместе с нами, обуздывай их или серфи: выбери свой способ слушать и испытывать 13 волн от TVORCHI».

Джеффри: «13 waves – это о различных способах восприятия музыки: не только как отдельных аккордов, ритма, мелодии и вокала, но и как целостных звуковых волн. Наш альбом – это свобода, любовь, драйв и приятная дрожь по телу. Это когда ты «на волне», и в тебе бурлит адреналин. Для нас музыка – это о вайб, а не просто ноты. Поэтому ловите самые разнообразные вайбы 13 waves с нами!»



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