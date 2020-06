Вокалистка впервые за 10 лет выпустила сольную песню.

Встречайте новый сингл Alena Omargalieva – «Малиновое вино»! Это легкая летняя песня о любви, которая станет для певицы началом нового пути.

– Я давно мечтала о сольной карьере, – эксклюзивно для Нового канала рассказала Alena. – И вот изменения в мире подтолкнули меня к внутренним трансформациям и тому, чтобы сделать первый шаг в этом направлении. В сольном творчестве я увидела себя в совершенно другом образе, в котором я более женственная, утонченная и нежная. Я чувствую себя в нем гармонично и комфортно. У меня как будто открылось второе дыхание!

Сингл Omargalieva , конечно, о любви. Но на этот раз о прошлом неудачном опыте. Alena поет о том, что девушкам стоит дарить любовь достойным мужчинам и не терпеть безразличие.

– В песне «Малиновое вино» я пропустила каждое написанное слово через себя, вспоминала свой прошлый неудачный опыт, – продолжила певица. – Этим треком хочу предостеречь всех девушек от отношений с безответственными, равнодушными мужчинами. Цените и любите себя, дарите свою любовь достойным мужчинам! Почувствуйте вкус малинового вина на своих губах. Кайфуйте, танцуйте, любите жизнь! Пусть моя первая сольная песня «Малиновое вино» станет аккомпанементом вашего лучшего лета.

Alena Omargalieva – Малиновое вино: слова песни

Тебе так плохо без него…

А тебе так плохо без него, без него

Его губы, как малиновое вино

Ты в них хочешь утопить свою печаль,

Но на утро тебе будет очень жаль

А тебе так плохо без него,без него

Его губы, как малиновое вино

Ты в них хочешь утопить свою печаль

Но на утро тебе будет очень жаль!…

Она по жизни парила,

Но тебя не забыла

В тот неоновый вечер ей сладкой казалась подруга-текила

Ее нежное тело,

Твои губы,хотело,

На багряном рассвете, своей красотой удержать не сумела…

Плачет, плачет, почему так детка плачет

Заплаканы её глаза, и не помогут патчи

Её затронула к тебе любовь mucho мачо

Но ты спешил уехать на своей роскошной таче

Ее любовь ослепила, как описать это чувство не хватит слов

И вот к чему привела така-такая эта drunk in love…

А тебе так плохо без него,без него

Его губы,как малиновое вино

Ты в них хочешь утопить свою печаль

Но на утро тебе будет очень жаль

А тебе так плохо без него,без него

Его губы,как малиновое вино

Ты в них хочешь утопить свою печаль

Но на утро тебе будет очень жаль

You’re always all in my mind

By my side,

Even when the rock it’s tough

You’re enough

I don’t know how i deserve your love

You know I’ll always keep on coming back to you

ууу…ууу…ууу..

Плачет,плачет,почему так детка плачет

Заплаканы её глаза и не помогут патчи

Её затронула к тебе любовь mucho мачо

Но ты спешил уехать на своей роскошной таче

Ее любовь ослепила,как описать это чувство не хватит слов

И вот к чему привела така-такая эта drunk in love…

А тебе так плохо без него,без него

Его губы, как малиновое вино

Ты в них хочешь утопить свою печаль

Но на утро тебе будет очень жаль

А тебе так плохо без него,без него уоо, уеее..

You’re always all in my mind

By my side,

Even when the rock it’s tough

You’re enough

I don’t know how i deserve your love

You know I’ll always keep on coming back to you

Фото – @omargalieva.alena

