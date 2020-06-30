TamerlanAlena распадается? Эксклюзивный комментарий Alena Omargalieva

Певица запускает сольный проект и уже выпустила первый сингл «Малиновое вино»

Новость о первой песне Alena Omargalieva взбудоражила фанатов дуэта TamerlanAlena. Почему певица решила отделиться и развиваться как отдельный артист? Что произошло между супругами, которые уже 10 лет выступают вместе?

С этим вопросом мы обратились к певице, и вот что она ответила:

Посмотреть эту публикацию в Instagram omargalieva.alena 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– TamerlanAlena уже состоявшийся гастролирующий дуэт с огромным творческим багажом, преданными фанами в разных странах мира и хитами! Как сольный артист я только начинаю свой путь, – рассказала Alena Omargalieva. – У нас с Тамерланом очень много студийном работы, сейчас готовим к выходу новый релиз, но это не мешает мне работать над сольным авторским материалом. Более того, я пишу и для других артистов, и мне хватает на это времени и, главное, желания. Я давно мечтала о сольной карьере, и вот я сделала первый шаг в этом направлении. В сольном творчестве я увидела себя в совершенно другом образе: более женственной, утонченной и нежной. У меня как будто открылось второе дыхание!

Что ж, сенсация отменяется. Ждем новых песен от TamerlanAlena, и, конечно, новых смелых экспериментов от самой певицы. Тем более, что ее первый сингл оценили даже за рубежом. Американский певец, актер и обладатель трех Грэмми Ne-Yo записал для украинки обращение и пожелал успеха в сольной карьере.

Посмотреть эту публикацию в Instagram omargalieva.alena 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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