Абсолютно голая: В сеть «слили» пикантное фото Тины Кароль (18+)

Горячий снимок певицы появился на ее официальной фан-странице в Instagram

Последние несколько недель поклонники Тины Кароль активно обсуждали ее коллаборацию со звездой мирового хип-хопа SNOOP DOGG и американским ритм-н-блюз исполнителем Luca Dayz. Но на днях певица подкинула им новый повод для обсуждений.

На официальной фан-странице Тины Кароль в Instagram появилась ее полностью обнаженное фото. Пикантный снимок появился в сети в качестве промо к новому студийному альбому артистки «Найти своих», который выйдет в ближайшее время. «Уже 18.09 премьера седьмого студийного альбома «Найти своих», который выходит в честь 15-летия музыкальной̆ карьеры певицы!» – говорится в описании к публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina) 16 Сен 2020 в 3:44 PDT

Фото Тины Кароль пришлось по душе ее поклонникам. Они засыпали фан-аккаунт поп-дивы многочисленными комплиментами: «Бог ты мой, вот это я понимаю доброе утро», «Просто прекрасна 0_0 Скорее бы премьера», «Какое горячее фото????????», «Секс в чистом его виде ????????????», «Красавица!»

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