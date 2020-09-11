Украинская певица Джамала и украинский музыкант Pianoбой записали легкий и нежный дуэт. Их коллаборацией с летним настроением стал сингл «Эндорфины».

Слушать новую песню Джамала и Pianoбой – Эндорфины онлайн:

Автором музыки и слов выступили сами Джамала и Дмитрий Шуров (Pianoбой). Идея записать совместную работу возникла у Джамалы еще во время первой беременности.

– «Эндорфины» для того, чтобы улыбаться, чтобы влюбляться и подарить слушателям немного легкости, которой нам всем так не хватает. Эту песню я написала три года назад, еще когда была беременна Эмиром-Рахманом. Но отложила в долгий ящик. И все это время она ждала своего часа. Затем я отправила демку Диме. Мне показалось, что в этой песне есть краски Pianoбой, легкость, присущая музыке Димы. И долго не было ответа … Я подумала, что, наверное, ему не понравилось и ничего не получится, – поделилась Джамала.

Но воплотить идею в жизнь Pianoбой смог только во время карантина. Он ответил Джамале, что написал свою часть композиции и готов к записи.

– Тот, кто не забывает, как влюбляться, еще имеет шанс на простое человеческое счастье. Каждая влюбленность – это смелая попытка впустить в себя что-то новое. Поэтому влюбляться – полезно для развития души. А если вы временно забыли, как это – можете, для начала, влюбиться в эту песню, в украинскую природу, которую мы сняли в клипе на нее, в Джамалу и меня, – предложил Pianoбой.

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