Студия Warner Bros. Pictures опубликовал официальный трейлер фантастического фильма «Дюна».

Дюна: смотреть трейлер фильма

«Дюна» рассказывает о путешествии Пола Атрейдеса. Он отправится на опасную планету, чтобы спасти будущее своей семьи и своего народа. Ведь враждебные силы вступают в конфликт из-за ценный и редкий ресурс, который способен раскрыть наибольший потенциал человечества.

Главную роль Атрейдеса, мессии народу планеты Арракис, выполнил Тимоти Шаламе. Его отца сыграл Оскар Айзек, а мать – Ребекка Фергюсон. Также в фильме увидят актеров Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Джейсон Момоа, Джош Бролин, Зенден, Хавьер Бардем и Шарлотта Рэмплинг.

Премьера фильма «Дюна» запланирована на 17 декабря 2020 года.

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