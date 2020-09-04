Новый каналG.spaceШОУМАНИЯСекси-пышечки: Alyona Alyona в сексуальном белье (ФОТО)

Секси-пышечки: Alyona Alyona в сексуальном белье (ФОТО)

Артистка удивила откровенными снимками в социальной сети

Украинский реперка Alyona Alyona недавно бросила себе вызов, чтобы похудеть на 29 кг за год. В своем Instagram звезда делится процессом трансформации своего тела. Судя по постов артистки, челлендж-похудения продвигается хорошо. Поэтому Alyona Alyona не стесняется публиковать свои откровенные фото.

Так недавно реперка опубликовала снимок в сексуальном белье. Alyona Alyona черном полупрозрачном комплекте и нежном халатике.

В комментариях к снимку подписчики Alyona Alyona отметили, что она действительно очень похудела.

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