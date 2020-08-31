Новый каналG.spaceШОУМАНИЯUFW 2020. День 1. Смотреть все показы онлайн

UFW 2020. День 1. Смотреть все показы онлайн

С 31 августа по 3 сентября состоится самое модное событие года – Украинская неделя моды. В 2020 оно пройдет под названием NO SEASON SEASON. На сайте и Youtube Нового канала вы сможете увидеть показы всех дней в режиме реального времени. Не пропустите! UFW откроют коллекции FROLOV, Elena BURENINA, VOROZHBYT&ZEMSKOVA и ARTEMKLIMCHUK. Старт в 16:00!

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