Мода 2020: что надеть на 1 сентября? Осталось чуть больше недели, а модный лук на праздничную линейку в школу или университет еще не собран? Мы поможем тебе выглядеть роскошно в этот особенный день. Вдохновляйся подборкой стильных луков, которое сделают твое возвращение на учебу запоминающимся для окружающих. И тот самый парень тебя точно заметит!

Начнем с главного вопроса: пойду ли дети в школу 1 сентября 2020 года в Украине? Согласно позиции правительства и Министерства образования и науки, большинство учеников вернутся за парты, если все пойдет по плану выхода из карантинного режима. Недавно были опубликованы рекомендации о том, как создать безопасные условия в школе и подготовить учебный год к возможным изменениям эпидемиологической ситуации.

Официальное разрешение на обучение детей непосредственно в учебных заведения будет давать Министерство здавоохранения. По последним данным, посещение школ учениками не состоится только в «красных зонах» – тех населенных пунктах, где уровень эпидемической опасности очень высок. Сейчас речь идет о таких городах, как Тернополь и Луцк, а также Кицманский район Черновицкой области. Интерактивную карту распространения COVID-19 в Украине можно найти на сайте Центра Общественного здоровья Минздрава.

Пойдут ли дети в школу в 2020 году в Украине, а также какие территории будут считаться «красными» и «зелеными» зонами, станет известно за неделю до 1 сентября. Будем надеяться на лучшее! И готовить свой гардероб в соответствии с трендами моды 2020. Так в чем пойти на 1 сентября? Дизайнеры предлагают носить кожу, красную клетку, подплечники и агрессивные аксессуары.

Яркий оттенок красного с нотой оранжевого – пламенный и сочный цвет. Конечно, total look этого цвета для образа на 1 сентября 2020 не подойдет, зато красочный акцент вполне может дополнить образ. С черным костюмом будет выгодно смотреться сумка красного цвета, легкий шарф или же изящные лодочки оттенка Grenadine.

На пике популярности широкие плечи, как в 80-х. Поэтому, выбирая жакет, обрати внимание именно на эту деталь. Правда, стоит воздержаться от такого кроя жакета, если ты невысокого роста. Из-за подплечников ты будешь казаться еще ниже.

Актуальными остаются костюмы а-ля пижамы. Легкий поясок, свободный удлиненный пиджак и брюки прямого кроя – твой образ будет самым ярким на линейке!

Если тебе по вкусу укороченные брючки (кюлоты), смело выбирай их для торжественного праздника. Дополни образ легкой шифоновой блузкой и лодочками, получится очень стильно и сдержанно.

В моду возвращается клеш. Брюки такого кроя зрительно увеличивают рост и делают фигуру более уточненной и женственной. Туфли на толстом грубом каблуке придадут образу особую изюминку.

Выбирая рубашку, отдай предпочтение ассиметричным моделям, например, удлиненным сзади. Если же ты поклонница легких блуз и романтичных образов, рекомендуем модели с легкими рюшами и воланами – они придадут образу игривости.

Если в твоем учебном заведении особо экспериментировать с формой не разрешают, дополни look аксессуарами. В моде буду броши, агрессивные цепи, большие украшения.

Какой бы модный образ на 1 сентября ты не выбрала, помни: главное – быть собой. Если тебе в нем не комфортно, это будет заметно! Подбери лук, в котором сама себе будешь нравиться.

Фото – istock