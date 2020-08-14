Черно-белая романтика в клипе группы KAZKA на трек «Пісня сміливих дівчат»
Украинская группа KAZKA представил клип на уже известную «Пісню сміливих дівчат».
Смотреть новый клип KAZKA – Пісня сміливих дівчат онлайн:
Клип «Пісня сміливих дівчат» снят в черно-белой стилистике. Режиссером выступила Саванна Сетан совместно с известным британским Pulse Production.
Сказочным фоном для видео стали совершенно разные части города Дубаи: крыша небоскреба Crown Plaza открывает мощный вид на ночной центр города и Шейк Заид Роуд, заповедник дикой природы Рас-Аль-Хор и, конечно, известный Бурдж Халифа и уникальную Рамку Дубае. Кроме того, особенностью клипа стало то, что он выполнен исключительно в черно-белых тонах, что придает красоте этого современного города уникального оттенка.
Над созданием образов солистки Александры Зарицкий работала команда с местными арабскими дизайнерами.
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