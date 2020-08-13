Бэк-вокалистка мультиартиста MONATIK Lida Lee представила трек и клип «Достопримечальность». Таким образом девушка ознаменовала начало своей сольной карьеры, а сам MONATIK дебютировал со своим продюсерским проектом.

Смотреть новый клип Lida Lee – Достопримечальность онлайн:

Клип на сингл «Достопримечательность» выполнен в стилистике коллекций Ив Сен-Лоран, реликвий барокко и дополнен хореографией Бродвея. Хореографом-постановщиком стал Денис Стульников. Режиссером видео выступила известная Таню Муиньо. Локацией для съемок стал Одесский театр оперы и балета.

В клипе «Достопримечательность» появился и сам продюсер MONATIK. Он также добавил своего авторского стиля в композиции.

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