Новый каналG.spaceШОУМАНИЯЗвезда Патрик: О лучшем друге Губки Боба снимут мультсериал

Звезда Патрик: О лучшем друге Губки Боба снимут мультсериал

Наконец странная морская звезда расскажет свою историю

Телеканал Nickelodeon собирается снять отдельный мультсериал о звезде Патрика – лучшего друга губки Боба. Об этом сообщает издание Deadline.

Сюжет спин-оффа мультфильма «Губка Боб квадратные штаны» пока не разглашается. Но известно, что в центре внимания окажутся отношения Патрика с семьей.

Мультсериал получил название «Шоу Патрика Старая». Создавать его будет та же команда, что и «Губку Боба квадратные штаны». Голос морской звезде подарит Билл Фагербакки. Первый сезон будет состоять из 13 серий.

Дата выхода «Шоу Патрика Старая» еще неизвестна.

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