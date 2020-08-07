Маша Ефросинина призналась, сколько зарабатывает ее муж

Популярная телеведущая развеяла миф о баснословных доходах своей семьи

Сегодня, 7 августа, вышел новый выпуск авторского YouTube-проекта Маши Ефросининой «Экзамен на откровенность». Героем программы стал Григорий Решетник, ведущий самого романтического реалити-шоу Украины «Холостяк» (СТБ). Во время интервью Ефросинина и Решетник откровенно поговорили о профессиональном и личном. В частности, телеведущие обсудили тему финансов.

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– Особенно остро вопрос заработка встал передо мной, когда я осталась без работы в 2014 году, – поделилась Маша Ефросинина. – Это очень стремное состояние.

– У тебя же муж хорошо зарабатывает… – удивился Григорий Решетник.

– Ооо, а это самая большая легенда, которая ходит о моей семье, – отметила ведущая YouTube-проекта «Экзамен на откровенность». – Мой муж [бизнесмен Тимур Хромаев] стал чиновником в 2015 году. Знаешь, какая у него зарплата? 18 или 20 тысяч гривен. С тех пор мне пришлось зарабатывать самой. Хвататься за все предложения.

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Маша Ефросинина также призналась, что решение пойти в чиновники ее муж обдумывал долго. И, конечно, обсуждал эту тему с женой. Ведь решение должно было серьезно повлиять на жизненный уклад всей семьи.

– Когда мужчина резко начинает сокращать свои доходы, это сулит большие перемены для семьи, – призналась телеведущая. – Тимур сказал, что ближайшие 5-6 лет, пока он будет занимать этот пост, не сможет обеспечивать семью так, как раньше. У нас состоялся серьезный длительный разговор, один из самых сложных в нашей жизни. И я приняла решение мужа. Я пошла на это, потому что поняла, что моему мужчине нужна реализация. В итоге он добился своего. И это большая победа. Он успешен, его законы принимаются. Но нам это стоило шести лет материально моей пахоты и женской отдачи.

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