Маша Ефросинина откровенно рассказала про пластику и показала хирурга

Популярная ведущая ответила на волну комментариев о внезапных изменениях в ее внешности

В сторис в своем аккаунте Instagram Маша Ефросинина честно рассказала о пластике и даже показала своего хирурга, который и помог ей добиться такого сногсшибательного результата:

– Неделю назад выставила фото и под ним получила много комментариев. И вот я решила на них ответить.

– Это только сотая часть… Многие писали, что я потеряла прежнюю индивидуальность… Поэтому, друзья, настал тот момент, когда пора признаться и сказать вам, что да, это пластика, самая настоящая! И прямо сейчас я готова познакомиться вас со своим пластическим хирургом.

С улыбкой Маша перевела камеру немного вправо и в кадре появилась девушка – визажист, которая как раз делала ведущей макияж. так тонко и с юмором, Маша Ефросинина ответила одним махом на все вопросы и комментарии, что «она вся сделанная». И тут же делала комментарии, как добиться такого результата с помощью одного лишь… телефона:

– Но мэйк еще не всё, честно вам скажу, тут вы абсолютно правы! Есть еще «косметолог золотые руки», под названием фильтр… и свет! И, конечно, ракурс, – отметила Ефросинина приподнимая камеру так, чтобы съемка была немного сверху. – Подрободочек махонький, всё красиво.

Нам кажется, что ведущей не нужна ни пластика, ни фильтры, ни все эти хитрости с ракурсами. Машу Ефросинину зрители любят в первую очередь за искренность и простоту, которая помогает и другим рядом с ней раскрыться. Чего стоят только откровения ведущей «Топ-модель по-украински» Аллы Костромичевой о жизни с супругом-миллионером, которыми она поделилась на «Экзамене с Машей Ефросининой».

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