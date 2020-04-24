Маша Ефросинина: «У каждого должно быть свое пространство, чтобы не сойти с ума»

Украинская телеведущая рассказала, как проводит карантин дома с семьей

Во время карантина оставаться дома – это необходимость. Но ведущий Нового канала Александр Педан не привык сидеть дома без дела. Именно поэтому он решил взять реванш за откровенность у своей подруги Маши Ефросининой. После участия в «Экзамене на откровенность» Саша устроил онлайн-интервью с телеведущей.

Оказывается, Маша Ефросинина пошла не геройский поступок. На карантине она старается придерживаться своего привычного режима дня.

Посмотреть эту публикацию в Instagram mashaefrosinina 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Я сделала свой режим жестким, потому что на пятый день поняла, что так можно расплыться во всех смыслах. Поэтому вернула свои подъемы в 7:30 утра. Я четко составляю себе график различных дел на день. Утром делаю зарядку, потом бегаю, в час дня. Это мой единственный час, когда я отдыхаю. Бегаю и смотрю сериал. Когда позанимаюсь спортом, выдыхаю. В пять у меня начинается много конференций: с моим фондом, брендом, ООН, ЮНИСЕФ, ютуберами. Я хочу выбраться из этого нормальным человеком, не сумасшедшим. Поэтому мы с мужем распределили: утром я с детьми, а вечером – он, – поделилась с Маша Ефросинина.

Главным правилом на карантине телеведущая считает наличие личного пространства.

– Все прогрессивные современные семьи не привыкли быть вместе 24/7. Сейчас многие девушки сидят дома с детьми, но их работу никто не отменял. Поэтому я сказала мужу: «Давай мы с тобой разделимся». Тимур – государственный служащий, поэтому он должен ходить на работу хотя бы на 4-5 часов, чтобы подписывать бумаги, принимать решения. Я эту часть дня провожу с детьми, а потом он их забирает. Готовлю им термос с чаем и бутербродами, и они едут в лес. Я за это время делаю все свои выходы в скайпы, зумы, собрания онлайн. Также обязательно медитирую! У меня крыша поедет, если я не буду медитировать. Это 30 минут моего тотального покоя. Кроме того, у нас есть определенные часы, когда мы все расходимся по разным комнатам, по своим углам. У каждого должно быть собственное пространство, чтобы не сойти с ума. Нана делает уроки, Санька играет со своими игрушками. И так проводим каждый по несколько часов, – рассказала Маша Ефросинина.

#залишайсявдома и проводи свой карантин так же полезно и продуктивно, как телеведущая Маша Ефросинина.

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