Новый каналG.spaceШОУМАНИЯДжастин Бибер с женой Хейли прошли крещение (ФОТО)

Джастин Бибер с женой Хейли прошли крещение (ФОТО)

Звездная пара Джастин и Хейли Бибер недавно прошли обряд крещения. Об этом сообщил сам певец в своем Instagram.

«Момент, когда моя жена и я крестились! Это был один из самых особенных моментов в моей жизни. Мы признали нашу любовь и веру в Иисуса публично с нашими друзьями и семьей», – подписал фото с крестин Джастин Бибер.

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Стоит отметить, что Джастин Бибер серьезно относится к религии. Он часто подчеркивает, что именно она помогает ему переживать сложные времена и проходить через различные испытания в жизни. Его жена Хейли разделяет такую ​​позицию.

Фото: Getty Images

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