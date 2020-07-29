Проект будет базироваться на еще не изданном романе

Американский телеканал HBO собирается снять сериал о поисках вакцины от коронавируса в разных странах. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Сериал расскажет о том, на какие шаги готовы пойти мировые компании ради спасения человечества от коронавируса. Сюжет будет основан на книге журналиста Брэндона боррелий «Первый выстрел», которую еще не опубликовали.

Режиссером проекта станет Адам Маккей, получивший «Оскара» за сценарий к фильму «Игра на понижение».

Когда выйдет книга пока неизвестно. Поэтому дату старта съемок сериала и его название тоже не сообщают.

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