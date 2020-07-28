Ким Кардашьян в истерике заявилась на ранчо к Канье Уэсту

Драма в отношениях звездной пары набирает обороты

Недавно Ким Кардашьян приехала поговорить с Канье Уэстом на их ранчо в Вайоминге. Встреча не обошлась без эмоций и слез со стороны Ким. Она сильно переживает на счет того, что происходит с ее мужем в последнее время.

Фотографом удалось заснять разговор Ким и Канье в автомобиле. На снимках видно, что Кардашьян истерически рыдает.

– Она не видела Канье уже несколько недель и очень эмоционально переживает происходящее. Ким измученная и обижена на Канье. Она пыталась связаться с ним несколько раз, но он ее просто игнорировал, – сообщил анонимный источник.

По словам инсайдера, Ким Кардашьян пытается помочь мужу прийти в себя.

– Им предстоит провести много работы, самое главное для Ким – убедиться, что Канье здоров. Она знает, что ей нужно сосредоточиться на том, чтобы ему стало лучше. Ким планирует сделать все возможное, чтобы помочь Канье получить необходимую помощь, – отметил он.

Напомним, расстройства в семье Кардашян-Вест начались с признаний рэпера в том, что они с женой думали об аборте, когда Ким забеременела в 2012 году. А недавно начала появляться информация о том, что пара хочет расстаться. Позже Ким публично рассказала, что музыкант страдает биполярным расстройством. А на выходных рэпер публично извинился перед женой за то, что раскрыл личные подробности их жизни.

Фото: Getty Images

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