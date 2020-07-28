

Бизнесмен ответил на угрозы голливудского актера

Развод Джонни Деппа и Эмбер Херд уже давно вышло за всякие рамки. А недавно актер заявил, что его ексдружина изменяла ему с Илоном Маском. Из-за этого звезда Голливуда даже писал письма с угрозами основателю компании SpaceX и Tesla. Об этом сообщает The Mirror.

В Высоком суде Лондона открыли переписки Джонни Деппа с его другом, в котором актер пообещал отрезать Маск гениталии.

Сам Маск не смог оставить такую ​​информацию без внимания. И дал следующий ответ Деппу: «Если Джонни хочет драки в клетке, просто дайте мне знать».

Бизнесмен утверждает, что интрижки с Эмбер Херд во время ее замужества с Джонни Деппом у него не было. Мол, их роман начался только после того, как актеры разошлись.

«У меня определенно не было интрижки с Эмбер, когда она была замужем за Джонни. Это ложь … И у нас не было никакой любви втроем. Думаю, люди склонны представлять себе чужие отношения куда более непристойными, чем они есть на самом деле … » – поделился Илон Маск.

Фото: Getty Images

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