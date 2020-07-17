Создатель «Секс в большом городе» выпустит сериал «Эмили в Париже». Что известно?

Новое творение Даррена Стара может стать культовым

Стриминговий сервис Netflix готовит к выходу сериал «Эмили в Париже». Известно, что автором проекта стал создатель легендарного сериала «Секс в большом городе» Даррен Стар. А главную роль исполнила Лили Коллинз.

Сериал «Эмили в Париже» расскажет о жизни американской девушки во французской столице. Она живет в Чикаго и работает маркетологом в очень известной компании. Когда ее компания становится частью французского люксового бренда, Эмили переезжает в Париж, чтобы работать над стратегией и развитием компании. В наиболее романтическом городе Европы на девушку ждут новые приключения и любовные перипетии.

Главной стилисткой «Эмили в Париже» станет Патриция Филд, которая создавала культовые образы Кэрри Брэдшоу и ее подруг Саманты, Миранды и Шарлотт. Она даже использовала некоторые знаковые аксессуары Кэрри Брэдшоу в образах Эмили, например, сумку Fendi Baguette.

Первый сезон будет состоять из десяти эпизодов по тридцать минут каждый. Премьера сериала «Эмили в Париже» состоится уже этой осенью на Netflix.

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