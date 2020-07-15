Канье Уэст отказался от поста президента США: Подробности

Супруг Ким Кардашян, который только на прошлой неделе огорошил всех новостью о своем желании принять участие в президентской гонке, похоже, передумал баллотироваться

Об этом сообщил изданию Intelligencer политтехнолог Стив Крамер, один из членов команды Канье Уэста. Что стало причиной такого решения, открытой информации нет.

Но есть подозрение, что Уэст не смог набрать нужное количество голосов, чтобы податься на выборы как независимый кандидат штата Флориды. Для этого сегодня 15 июля ему нужно было собрать почти 133 тысячи подписей в свою поддержку, и судя по всему, нужная цифра так и не сложилась… Но официальной информации о том, что Канье действительно отказался от идеи стать президентом США пока нет, так что ждем, а вдруг?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kanye West (@kanyew.est) 14 Июл 2020 в 10:01 PDT

Кстати, интересно, а как дела у Пэрис Хилтон? Ведь модель также заявляла о своем желании поучаствовать в президентской гонке, и никаких новостей о том, что она изменила свое решение, пока не появлялось.

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