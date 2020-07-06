Канье Уэст баллотируется в президенты США и строит городок для бедных: Подробности

Первые выходные июля 2020 года большинству запомнятся ошарашивающей новостью: Канье Уэст объявил, что собирается баллотироваться в президенты США!

Сделал он это очень необычным образом – написал о своем решении в Twitter:

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ????????! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

И что самое интересное, у звездного супруга Ким Кардашян есть все шансы! Его кандидатуру активно поддержал основатель компании Space X Илон Маск и пообещал помочь, если что-то понадобиться. А это уже говорит о многом!

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К слову, следующим же постом в Twitter после громкого заявление рэпер напомнил, что активно занимается постройкой городка для малообеспеченных граждан в Вайоминге. Круглые домики, словно не с этой планеты, будут оборудованы всем необходимым для жизни семьи, а также по плану на Ранчо Уэста будут расположены рекреационная зона, комнаты для гостей, амфитеатр для воскресных служб, вмещающий 100 тысяч человек, пол которого будет предназначен для катания на скейтах.

Кстати, снимок Уэст дополнил хештэгом #2020VISION, тем же, который сопровождал и новость об участии в выборах. Так что, вполне вероятно, именно он станет слоганом кампании Канье в президентской гонке.

Напомним, что президентские выборы в США состоятся 3 ноября, так что у Канье осталось около 4 месяцев, чтобы завоевать доверие миллионов американцев и убедить их, что он достоин занимать столь высокую должность.

Фото: Getty Images

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