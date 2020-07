Канье Уэст баллотируется в президенты США и строит городок для бедных: Подробности

Первые выходные июля 2020 года большинству запомнятся ошарашивающей новостью: Канье Уэст объявил, что собирается баллотироваться в президенты США!

Сделал он это очень необычным образом – написал о своем решении в Twitter:

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ????????! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020