Пэрис Хилтон в президентской гонке поддержала мать Илона Маска

Не успел весь мир свыкнуться с мыслью, что Канье Уэст будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов, как еще одна знаменитость объявила о желании поучаствовать в гонке.

39-летняя модель и актриса Пэрис Хилтон решила, что пора бы женщине стать президентом США и вообще, Белый дом стоит покрасить в розовый, чтобы он не выглядел таким… «скучным». Все это модель озвучила в своем видеообращении, которое выложила на днях в Instagram, а также отметила, что в случае победы должность вице-президента отдаст Рианне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #ParisForPresident ❤️????????????????❤️ Публикация от Paris Hilton (@parishilton) 5 Июл 2020 в 7:29 PDT

Что интересно, посты о будущем президентстве поддержала модель Мэй Маск – мама изобретателя Илона Маска, который в свою очередь пообещал поддержку конкуренту Хилтон – Канье Уэсту.

Хилтон даже придумала слоган своей президентской кампании: «Сделаем Америку снова горячей!». Ну как, придумала… Просто слегка изменила слоган нынешнего президента США, который звучит как «Сделаем Америку снова великой».

Посмотреть эту публикацию в Instagram #MakeAmericaHotAgain ????????❤️ #ParisForPresident ⚡️????????⚡️ Публикация от Paris Hilton (@parishilton) 8 Июл 2020 в 2:52 PDT

– После долгих раздумий и размышлений, я решила, что Овальный кабинет нуждается в некотором ремонте и женском прикосновении, – подписала один из постов о будущей кампании Пэрис.

Что ж, шутка ли всё это или модель действительно будет баллотироваться, пока не понятно, но то, что такого красивого кандидата в США еще не было – это точно!

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