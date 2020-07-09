Пэрис Хилтон в президентской гонке поддержала мать Илона Маска
Не успел весь мир свыкнуться с мыслью, что Канье Уэст будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов, как еще одна знаменитость объявила о желании поучаствовать в гонке.
39-летняя модель и актриса Пэрис Хилтон решила, что пора бы женщине стать президентом США и вообще, Белый дом стоит покрасить в розовый, чтобы он не выглядел таким… «скучным». Все это модель озвучила в своем видеообращении, которое выложила на днях в Instagram, а также отметила, что в случае победы должность вице-президента отдаст Рианне.
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Что интересно, посты о будущем президентстве поддержала модель Мэй Маск – мама изобретателя Илона Маска, который в свою очередь пообещал поддержку конкуренту Хилтон – Канье Уэсту.
Хилтон даже придумала слоган своей президентской кампании: «Сделаем Америку снова горячей!». Ну как, придумала… Просто слегка изменила слоган нынешнего президента США, который звучит как «Сделаем Америку снова великой».
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#MakeAmericaHotAgain ????????❤️ #ParisForPresident ⚡️????????⚡️
– После долгих раздумий и размышлений, я решила, что Овальный кабинет нуждается в некотором ремонте и женском прикосновении, – подписала один из постов о будущей кампании Пэрис.
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Should I make the Oval Office into a Heart Shape Office? ????????♀️???? #ParisForPresident ⚡️????????⚡️
Что ж, шутка ли всё это или модель действительно будет баллотироваться, пока не понятно, но то, что такого красивого кандидата в США еще не было – это точно!
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