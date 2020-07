Муж Ким Кардашян, которая недавно стала долларовой миллардершей, совестно с Трэвисом Скоттом выпустили новый клип «Wash Us in the Blood»

Режиссером видео стал художник Артур Джафа. В клипе «Wash Us In The Blood» использованы фрагменты выступления Уэста из тура, кадры его воскресной проповеди в сопровождении хора, видеоряд GTA 5 и документальные материалы.

Известно, что качовый трек войдет в новый альбом «Godʼs County», дата релиза которого пока не анонсирована.

Фото: @kanyewestt_official

Читай также:

Беременная TARABAROVA представила дуэтную видеоработу «Крила»

Дженнифер Энистон обратилась ко всем, кто не хочет носить маски