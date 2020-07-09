Даша Ульянова дала ведущей Нового канала Анне Олицкой откровенное интервью, в котором раскрыла всю правду о своих отношениях

Несколько месяцев назад ведущая тревел-проекта «У кого больше?», который Новый канал презентует уже этой осенью, Анна Олицкая завела свой блог на YouTube. Она продолжает успешно его развивать и брать интервью у ярких и интересных личностей. Героиней свежего выпуска стала Даша Ульянова — победительница десятого сезона романтического реалити «Холостяк».

Во время откровенного разговора девушка призналась, что не так давно у нее было несколько романов с женатыми мужчинами.

— В конце учебы в университете мне захотелось хорошей жизни. Я хотела встречаться с богатым мужчиной, рассказывать подружкам о наших тайных встречах… На последнем курсе начала ездить в Киев каждые выходные (Даша училась в Харькове, — прим. ред.), там познакомилась с мужчиной, — поделилась победительница «Холостяка». — Ему тогда было 35 лет, а мне 20.

Разница в возрасте девушку не смущала — она была очень влюблена. К тому же, ей нравилось, что любимый обеспечивает ее материально.

— Это была моя первая любовь. Но я не могла ни позвонить, ни приехать, ни просто поспать с ним вместе. Все мы хотим быть любимыми… Когда розовые очки слетели, поняла, что я несчастная любовница, — рассказала Даша.

Затем Ульянова уехала на работу в Китай, повзрослела, начала сама зарабатывать на себя. А когда вернулась в Украину, поняла, что разлюбила того мужчину… и тут же наступила на те же грабли.

— Мой следующий мужчина тоже был женат — он скрывал свою супругу, но мне все и так было понятно. Он тоже был постарше, не атлетического телосложения, с животиком, но я не обращала на это внимания. Меня покорила его мужская харизма – пошутит, и я сразу смеюсь, — рассказала Даша ведущей Нового канала. — В конце концов, эти отношения тоже сошли на нет.

С кем Даша Ульянова встречается сейчас, и как она боролась с анорексией, вы можете узнать в ее откровенном интервью на YouTube-канале «Олицкая».

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